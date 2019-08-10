إيران تعلن عن منظومة دفاع صاروخية “مطورة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أغسطس 2019 12:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كشفت إيران النقاب، السبت، عما قالت السلطات إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر، وقادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ويأتي الإعلان في وقت تتزايد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي.

وكانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أميركية مسيرة في مياه الخليج بصاروخ سطح جو في يونيو المنصرم. وتقول طهران إن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق أراضيها، لكن واشنطن قالت إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمنظومة “فلق” وهي مركبة رادار متنقلة قال التلفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة “جاما” التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران عادة ما تبالغ في قدرات أسلحتها.

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لكن المخاوف بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ساهم في انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، ويهدف للحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد قوله: “المنظومة لها قدرات عالية وقادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

وذكرت الوكالة، نقلا عن صباحي فرد، أن منظومة فلق عبارة عن نسخة مطورة محليا من منظومة كانت خارج الخدمة لوقت طويل. ولم يذكر صباحي فرد بلد منشأ المنظومة.

المصدر وكالات