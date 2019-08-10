اعتراض صاروخ حوثي بخميس مشيط.. وحركة مطار أبها طبيعية

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أغسطس 2019 12:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد مراسل “العربية”، السبت، باعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على خميس مشيط. أيضا قال المراسل في مدينة أبها جنوبي السعودية، إن الحركة الجوية تسير بشكل طبيعي في المطار. وكانت ميليشيات الحوثي قد ادعت استهداف برج المراقبة في مطار أبها بطائرات مسيرة، ما تسبب بتوقفه عن العمل وخروجه من الخدمة، حسب زعمها. Advertisements المصدر: – العربية.نت

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