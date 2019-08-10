احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قضى نحو 400 شخص إضافي مقارنة بمعدلات الوفيات العادية خلال موسم الصيف في هولندا، أثناء موجة الحرّ القياسية التي ضربت أوروبا في تموز، بحسب ما أفادت وكالة الاحصاءات الهولندية الجمعة.
وبلغت درجات الحرارة في هولندا 40,4 درجة مئوية في 25 تموز محطمةً بذلك الرقم القياسي المسجّل عام 1944 ومتجاوزةً للمرة الأولى الأربعين درجة مئوية منذ التدوينات الأولى لدرجات الحرارة.
وأفاد المكتب المركزي للإحصاءات الهولندية أن 2964 شخصاً قضوا خلال الأسبوع الممتدّ من 22 إلى 27 تموز مضيفاً أن “ذلك يشكل قرابة 400 شخص إضافي مقارنة بأسبوع عادي خلال فترات الصيف”.
وقال المكتب إن “موجة الحرّ كانت قصيرة لكن قوية جداً مع درجات حرارة تجاوزت كل الأرقام القياسية المسجّلة من قبل في هولندا”.
المصدر وكالات
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 400 شخص في هولندا جراء موجة الحرّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.