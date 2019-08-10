مصرع 400 شخص في هولندا جراء موجة الحرّ

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قضى نحو 400 شخص إضافي مقارنة بمعدلات الوفيات العادية خلال موسم الصيف في هولندا، أثناء موجة الحرّ القياسية التي ضربت أوروبا في تموز، بحسب ما أفادت وكالة الاحصاءات الهولندية الجمعة.

وبلغت درجات الحرارة في هولندا 40,4 درجة مئوية في 25 تموز محطمةً بذلك الرقم القياسي المسجّل عام 1944 ومتجاوزةً للمرة الأولى الأربعين درجة مئوية منذ التدوينات الأولى لدرجات الحرارة.

وأفاد المكتب المركزي للإحصاءات الهولندية أن 2964 شخصاً قضوا خلال الأسبوع الممتدّ من 22 إلى 27 تموز مضيفاً أن “ذلك يشكل قرابة 400 شخص إضافي مقارنة بأسبوع عادي خلال فترات الصيف”.

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وقال المكتب إن “موجة الحرّ كانت قصيرة لكن قوية جداً مع درجات حرارة تجاوزت كل الأرقام القياسية المسجّلة من قبل في هولندا”.

المصدر وكالات