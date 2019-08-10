كتبت أسماء لمنور في السبت 10 أغسطس 2019 12:08 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قصف الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة عسكرية لحركة حماس شرقي دير البلح بقطاع غزة. جاء ذلك تزامناً مع سماع إطلاق نار في موقع “كيسوفيم” العسكري الإسرائيلي في المنطقة. واعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ افيخاي ادرعي إن قوات الجيش الاسرائيلي رصدت صباح اليوم عددا من المسلحين الفلسطينيين قرب السياج الأمني جنوب ​قطاع غزة​، مشيرا إلى قتلهم جراء الاشتباكات وعددهم اربعة. Advertisements المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل اربعة فلسطينيين باشتباك مع الاسرائيليين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.