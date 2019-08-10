انفجار ثان خلال أسبوع في كوبنهاغن

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أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجار، اليوم السبت، قرب مركز للشرطة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهو الانفجار الثاني الذي يضرب العاصمة خلال أسبوع.
المصدر روسيا اليوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.