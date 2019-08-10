كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإخوان يستغلون الوضع لاستهداف بنك حكومي.. معركة عدن تقترب من نهايتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب القتال الشرس الذي اندلع منذ يومين في عدن، من النهاية بعد أن اقتربت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من أحكام قبضتها على المدينة بشكل كامل، حيث يدور القتال حالياً في إحياء كريتر لاستعادة قصر معاشيق من قبضة ميليشيات إخوانية، كما تقول مصادر ميدانية.

وأكد مصدر، "أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي اقتربت من بوابة قصر معاشيق، فيما لاذ العشرات من الجنود بالفرار صوب الجبال، وتسعى القوات لتأمين خروجهم سالمين إلى وسط المدينة".

وقصفت ميليشيات الإخوان بالهاون البنك الأهلي الحكومي في تقاطع شارع أروى، حيث تمكن مراسلنا من مشاهدة أعمدة الدخان وهي تتصاعد من البنك، قبل أن يعلق مصدر مسؤول في القوات أنه سوف يتم التعامل مع الحريق وإخماده.

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واتهم المصدر في حديث لمراسلنا، أن "مليشيات سند الرهوة تقوم بعمليات انتقامية وتستهدف مؤسسات الدولة مثل البنوك ومؤسسة المياه في عدن".

وأكد المصدر أن معركة استعادة قصر معاشيق من ميليشيات الإخوان اقتربت من النهاية والحسم وإنه لم يتبق إلا بعض الجيوب للعناصر المتطرفة والمنتمية لتنظيم القاعدة والتي رفضت الاستسلام.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك إن "عناصر من تنظيم القاعدة فرت من المواجهات في خور مكسر باتجاه بوابة قصر معاشيق، حيث تخوض قوات الانتقالي معارك شرسه لاستعادته".

