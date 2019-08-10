كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة إنقاذ إسبانية تنتشل 39 مهاجرا من الأبيض المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشلت سفينة الإنقاذ الإنسانية التابعة لمنظمة (برواكتيفا أوبن آرمز) الأسبانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 39 شخصاً من المياه الدولية بالبحر المتوسط، يضافون إلى 121 آخرين كانوا على متنها منذ أسبوع.

وكتب مؤسس المنظمة غير الحكومية، أوسكار كامبس، عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي "لقد تم إنقاذ 39 شخصاً بواسطة (أوبن آرمز) في المياه الدولية، ونحن لا نزال دون ميناء آمن للرسو".

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وعلى هذا النحو، بات على متن السفينة 160 مهاجراً من بنيهم 4 أطفال و3 سيدات حوامل ينتظرون الاستقبال في أي من موانئ جنوب أوروبا.

ومنذ الأسبوع الماضي تنتظر "أوبن آرمز" في المياه الدولية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أن يتم قبول استقبال المهاجرين في أحد الموانئ لإتمام عملية انقاذهم.