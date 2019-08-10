كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة الطاقة البريطانية: انقطاع التيار الكهربائي لم يكن بسبب الهجوم الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مشغلو شبكة الكهرباء في بريطانيا إن انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على مليون شخص وتسبب في فوضى في السفر لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني.

يقول المتحدث باسم الشبكة الوطنية دنكان بيرت إن انقطاع التيار الكهربائي حدث يوم الجمعة عندما توقفت محطتان للطاقة في وقت واحد تقريبًا، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض أجزاء البلاد من أجل الحفاظ على الباقي.

وقال إن الشركة "واثقة جدًا من عدم وجود نية خبيثة أو هجوم إلكتروني."

وأضاف بيرت إن فقدان محطتين للطاقة كان "حدثًا نادرًا جدًا جدًا"، وكان اخر حدث مماثل في عام 2008.

أصاب القطع مناطق واسعة من بريطانيا، مما أدى إلى توقف إشارات المرور وإيقاف القطارات التي تعمل بالكهرباء. تمت استعادة الكهرباء في غضون 90 دقيقة، ولكن علق العديد من المسافرين في القطارات لساعات.

