كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيؤول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كوريا الجنوبية اليوم السبت، إن أحدث القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت صاروخاً باليستياً على ما يبدو.

وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية في بيان إن "ما أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم استهدف اختبار قدرات نوع جديد من الصواريخ القصيرة المدى تطوره كوريا الشمالية".

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وأطلقت بيونج يانج مقذوفين إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم، في أحدث عملية إطلاق عقب سلسلة من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة.

وقال مكتب الرئاسة في سول إن رئيس مكتب الأمن القومي الكوري الجنوبي ووزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات عقدوا مؤتمراً عبر الفيديو لبحث خطوة كوريا الشمالية.