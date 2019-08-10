كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي يحث المسلمين على عرقلة خطة السلام الأمريكية "الفاشلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آية الله علي خامنئي،

دعا المرشد الإيراني الأعلىجميع المسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني في معارضته ل"صفقة القرن" لإدارة ترامب في الشرق الأوسط.

قال آية الله علي خامنئي، في خطاب اليوم السبت بمناسبة الحج الإسلامي، إن الخطة الأمريكية التي لم تصدر بعد كانت "خدعة" "محكوم عليها بالفشل".

كما دعا إلى "المشاركة الفعالة" في الجهود الرامية إلى عرقلة الخطة الأمريكية، التي تواجه شكوكًا عميقة من الفلسطينيين بسبب السياسات التي يرون أنها منحازة لإسرائيل.

تركز خطة إدارة ترامب على اقتراح بقيمة 50 مليار دولار للاستثمار والبنية التحتية الفلسطينية، ولكنها تتجنب القضايا السياسية الأساسية التي تشكل مفتاح حل النزاع.

يأتي موسم الحج لهذا العام في المملكة العربية السعودية وسط توترات متصاعدة في الخليج الفارسي القريب بين الولايات المتحدة وإيران.

