كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 42 شخصا جراء الانهيارات الطينية في ولاية كيرالا الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن 42 شخص حتفهم وانتقل حوالي 100 الف اخرين إلى معسكرات الإغاثة بعد الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن أيام من الأمطار الغزيرة في ولاية كيرالا جنوب الهند.

ونقلت وكالة برس ترست الهندية للأنباء اليوم السبت عن مسؤولين قولهم إنه تم الإبلاغ عن 29 حالة وفاة في مناطق كوزيكود ومالابورام ووياناد منذ 8 أغسطس.

أقامت السلطات 988 مخيمًا للإغاثة يضم 107699 شخصًا.

ونقل عن مسؤول قوله إنه تم انتشال جثث سبعة أشخاص ويخشى أن يكون هناك 15 منهم محاصرين في انهيار طيني في مزرعة شاي في وياناد.

تسبب هطول الأمطار الغزيرة وسط موسم الرياح الموسمية في نفس الوقت من العام الماضي عبر ولاية كيرالا في وفاة 223 شخص وطرد مئات الآلاف من منازلهم.

