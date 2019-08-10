كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 50 شخصا على الاقل في انفجار لخزان وقود بتنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل أكثر من 50 شخصا إثر انفجار شاحنة تنقل البترول في مدينة مسامفو ببلدة موروجورو، غربي العاصمة التنزانية دار السلام.

ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا"، اليوم السبت: "أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب ناقلة بترول اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو".

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وأضافت الصحيفة "من بين القتلى عدد ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الناقلة"، مؤكدة إصابة أكثر من 70 شخصا.



