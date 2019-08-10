بعد 1561 يوما من الغياب عن دوري الأبطال.. الرجاء يعود من غامبيا للمنافسة الأعلى تتويجا بها وطنيا

يستهل فريق الرجاء الرياضي، اليوم السبت، عودته إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا، من العاصمة الغامبية بانغول، حيث سيواجه برسم ذهاب الدور التمهيدي نادي بريكاما يونايتد الغامبي.

ويسعى الفريق الأخضر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب، تجعله يناقش مباراة العودة بأريحية نسبية، من أجل اقتناص بطاقة التأهل للدور الأول، الذي سيلاقي خلاله زملاء محسن متولي حال تجاوزه منافسهم الغامبي، الفائز من لقاء النصر الليبي، وأس موكاف من إفريقيا الوسطى.

ويعود الفريق البيضاوي إلى المشاركة في دوري الأبطال، الذي توج بلقبه في ثلاث مناسبات (1989 و1997 و1999)، بعد غياب دام 1561 يوما، وبالضبط منذ مباراته في دور قبل المجموعات ضد وفاق سطيف الجزائري، فاتح ماي 2015، والتي خسرها النسور الخضر بركلات الترجيح، علما أن الوقت الأصلي لمواجهتي الذهاب والإياب انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وخاض بطل كأس السوبر الإفريقي مجموعة من المباريات الإعدادية، استعدادا لهذه المواجهة على غرار مواجهته لأولذهام الإنجليزي بمعسكر الفريق في أكادير، وليغانيس وريال بيتيس الإسبانيين، الأول بمركب ابن بطوطة بطنجة، والثاني بالمركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء.

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ويغيب عن وصيف بطل المغرب خلال مباراة اليوم، كل من عبد الرحيم شاكير وعمر العرجون بسبب الإصابة، التي قد تكون سببا أيضا في غياب محمود بنحليب، بالإضافة للثنائي إلياس الحداد وحميد أحداد، غير المؤهلين لخوض الدور التمهيدي.

يذكر أن الرجاء الرياضي، سيستقبل بريكاما يونايتد السبت المقبل، ضمن لقاء الإياب، وذلك على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.