سكان “دوار الكرعة” يعتصمون أمام محكمة الرباط احتجاجا على “تشردهم”

قرر سكان “دوار الكرعة” في العاصمة الرباط خوض اعتصام مفتوح أمام محكمة الاستئناف الادارية بالرباط؛ بعدما أصدرت حكمها يوم الثلاثاء الماضي، الرامي إلى إفراغ سكان الدوار بعدما اتهمتهم ولاية الرباط بالترامي على أراضي الدولة.

وكشف بلحسن شوقي، عضو تنسيقية ساكنة “دوار الكرعة”، في حديثه مع “اليوم 24” أن “سكان “دوار الكرعة”، مصدمون من حكم محكمة الرباط؛ إذ أصبحوا عرضة للتشرد، خاصة وأن أغلبهم لا مكان آخر يؤويهم”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “أزيد من 40 عائلة وجدت نفسها من دون مأوى”، معتبرا حكم المحكمة “ظالما”.

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وشدد بلحسن شوقي، عضو تنسيقية ساكنة “دوار الكرعة”، على أن سكان الدوار قرروا الاعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، تعبيرا عن سخطهم من حكم الإفراغ.

ويشار إلى أن سكان الحي الصفيحي “دوار الكرعة” يحتجون منذ أول أمس الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف الادارية، احتجاجا بالحكم في قضيتهم مع ولاية الرباط، تتهمهم بالترامي على أراضي الدولة.

ويذكر أن سكان “دوار الكرعة”، يطالبون سلطات العاصمة، بنشر اللوائح الخاصة بالمستفيدين من السكن في نفس المنطقة، والمستفيدين من مشروع إعادة الإيواء، كما يطالبون بفتح تحقيق شامل في”مشروع ملكي لإعادة هيكلة الدوار”، اذ يؤكد السكان أن هذا “المشروع تم تحريفه ليتحول إلى مخطط يهدف لترحيلهم إلى عين عودة”.