معتقلون لدى البوليساريو يضربون عن الطعام.. ومنتدى يدق ناقوس الخطر حول وضعهم الصحي -تسجيل صوتي

كشف منتدى “فورساتين” لدعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف المعروف اختصارا بـ”فورساتين ” الستار عن تسجيل صوتي مسرب، للناشط مولاي أبا بوزيد، الذي زج به رفقة آخرين داخل سجون البوليساريو بسبب انتقادهم للأوضاع القائمة بالمخيمات، وفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهب المساعدات الدولية المقدمة لساكنة المخيمات.

وأعلن أبا بوزيد في التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه من داخل سجن “الذهيبية” بتندوف عن دخوله في إضراب عن الطعام رفقة محمود زيدان ومحمد فاضل ابريكة، وهم الثلاثة الذين لجأت قيادة البوليساريو إلى إخراس أصواتهم والزج بهم في السجون دون محاكمة أو تمتيعهم بأبسط حقوقهم وفق ما أكده “منتدى فورستاين” في بلاغ توصل موقع “اليوم 24” بنسخة منه.

وأكد المنتدى أنه توصل بالرسالة الصوتية للناشط “أبا بوزيد” كان قد سجلها الأخير، قبل دخوله في الاضراب عن الطعام، إذ يؤكد المنتدى أنه لم يتمكن من نشرها في حينها لدواعي أمنية، وبهدف الحفاظ على سلامة المناضلين الذين خاطروا بأرواحهم، وساعدوا في إيصال صوت المعتقل الصحراوي للرأي العام الوطني والدولي.

وحذر أبا بوزيد في رسالته الصوتية من المماطلة في محاكمته، ومحاولة تضييع الوقت لتمديد اعتقاله لثلاثة اشهر رغم انتفاء الأدلة ضده وعدم كفايتها، وهو اعتبره انتكاها وتعديا على حريته، مؤكدا أنه لن يتراجعع عن إضرابه عن الطعام ما لم يفرج عنه.

وأشار منتدى “فورستاين” إلى أن المعتقلين الثلاثة دخلو جميعهم في اضراب عن الطعام للضغط من أجل إطلاق سراحهم أو توجيه تهم واضحة في حقهم، إذ تسبب الإضراب عن الطعام في تدهور صحي لكل من محمود زيدان ومولاي ابا بوزيد، مضيفا بأن هذا الأخير قد إصابته بفشل كلوي في حالة استمراره في الاضراب عن الطعام.

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وذكر المصدر ذاته أن المعتلقين الثلاثة يقبعون في سجون البوليساريو منذ قرابة الشهرين، في ظروف جد سيئة ومعاملة حاطة من الكرامة، ومماطلة في محاكمتهم، بغية جعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه انتقاد الوضع بالمخيمات، او التجرأ على فضح المستور واتهام القيادة التي تعيث فسادا بالمخيمات.

ودعا منتدى “فورستاين” كافة الهيئات الانسانية والحقوقية للتدخل العاجل لحماية المعتقلين وتمكينهم من العلاج المناسب، والتعامل مع حالاتهم الصحية بما تقتضيه الاعراف والقوانين الدولية، وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على حالاتهم الحرجة، والضغط من اجل اطلاق سراحهم بما تكفله القوانين الدولية، منوها في الوقت ذاته بشجاعة أنصار الحكم الذاتي داخل المخيمات.