بعد اندلاع حريق في “الجوطية” وتفحم أزيد من 30 محل.. سلطات جرادة تحاصر غضب المتضررين وتعد بالمساعدة

بعد اندلاع حريق في “جوطية” جرادة يوم الأربعاء الماضي، أتى على أكثر من ثلاثين محل، سارعت سلطات المدينة للجلوس إلى طاولة الحوار مع التجار المتضررين الغاضبين، لإخماد غضب الساكنة التي رفعت شعارات “حراك جرادة”، وسط تلويح بالعودة للاحتجاج.

وحصل “اليوم 24” على نسخة من محضر اجتماع، لجنة لمحاورة المتضررين، أول أمس الخميس، في مقر عمالة جرادة، ضمت ممثلين عن عدد من القطاعات، وممثلين عن التجار المتضررين.

وحسب المحضر، فقد تم الاتفاق بين السلطات والتجار المتضررين على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد لائحة المتضررين وحجم الأضرارا لناتجة عن الحريق، من أجل دراسة السبل الممكنة من أجل مساعدة المتضررين ومباشرة عملية تنظيف مكان الحريق.

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حريق “جوطية” جعل الاحتجاجات تعود للمدينة، حيث رفع المتضررون الغاضبون شعارات “حراك جرادة” التي رفعتها الساكنة قبل أكثر من سنة ونصف، ولم تتوقف إلا بتدخل أمني منتصف شهر مارس من العام الماضي، وهو اليوم الذي سجل في ذاكرة المدينة وأصبح يسمى “الأربعاء الأسود”.

ويطالب التجار المتضررون، بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الفاجعة، لإعانتهم على أعباء الأيام المقبلة، المتزامنة مع عيد الأضحى، وسط تلويح بالعودة للاحتجاج في حالة عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب المتضررين، في الوقت الذي يؤكد التجار أن المحلات المتضررة يتجاوز عددها 30 محل، ويقدرون خسائرهم بالملايين، خصوصا أن السوق كان يضم محلات لبيع أجهزة إلكترونية.