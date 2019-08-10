طقس السبت.. الحرارة مستمرة بعدد من مناطق المملكة والدرجات تصل في أقصاها إلى 45

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وجنوب البلاد والمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وستظهر سحب غير مستقرة حيث ستكون محملة بقطرات أو بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والسهول الواقعة غرب الاطلس و من المحتمل أن تمتد الى المنطقة الشرقية السايس والريف.

وستكون الأجواء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بشمال ووسط البلاد مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة محتملة وقليلة السحب الى صافية بباقي ربوع المملكة ، فضلا عن هبوب زوابع رملية كثيفة بالاقاليم الجنوبية للمملكة.

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وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستكون شمالية و أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و 28 درجة بالمرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و 28 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس والمنطقة الشرقية والسهول المتواجدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 28 و 33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و 30 درجة بمرتفعات الأطلس، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 30 و 35 درجة بالساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وسهول المحيط الأطلسي، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية – الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما ستكون مابين 40 و 45 بوادي ملوية، والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين رأس سيم وسيدي ايفني وقليل الهيجان إلى هائح بباقي السواحل الاخرى.