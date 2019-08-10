مقتل وإصابة 130 شخصاً بانفجار صهريج للوقود في تنزانيا

أفادت وسائل إعلام محلية في تنزانيا، السبت، بمقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين جراء انفجار صهريج للوقود على بعد 200 كم غرب العاصمة دار السلام.
ونقلت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا" اليوم السبت أن "أكثر من 60 شخصا قتلوا إثر انقلاب شاحنة بترول (صهريج) اشتعلت فيها النيران في مدينة مسامفو".
وأضافت الصحيفة أن "من بين القتلى عدد ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة"، بحسب "رويترز".
وأضافت الصحيفة أن "من بين القتلى عدد ممن كانوا على متن دراجات نارية تجمعوا في المنطقة لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة"، بحسب "رويترز".
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