أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، السبت، أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى لا تتضمن قطع أي طريق في العاصمة.
وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لا تتضمن قطع أي طريق".
وأوضح، أن "الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى حماية الأسواق ما قبل العيد، والمرحلة الثانية حماية المتنزهات ودور العبادة خلال أيام العيد".
يذكر أن الأجهزة الأمنية تضع خططاً أمنية وتشدد من إجراءاتها خلال الأعياد والمناسبات لحماية المحتفلين.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات بغداد لـ الخليج 365: لن نقطع أي طريق خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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