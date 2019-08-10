قائد عمليات بغداد لـ الخليج 365: لن نقطع أي طريق خلال العيد

وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك لا تتضمن قطع أي طريق".

وأوضح، أن "الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى حماية الأسواق ما قبل العيد، والمرحلة الثانية حماية المتنزهات ودور العبادة خلال أيام العيد".