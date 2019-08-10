الاستخبارات تحبط محاولة لتهريب عشرات الأطنان من الدواجن المستوردة قادمة إلى الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن احباط محاولة لتهريب عشرات الأطنان من الدواجن المستوردة قادمة إلى الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى تمكنت من احباط عملية تهريب كبيرة للحوم الدواجن المستوردة والتي تم ادخالها بواسطة شاحنة كبيرة تسحب معها مقطورة قادمة من اربيل باتجاه منطقة القيارة بالموصل"، مبينة انه "تم القبض على الشاحنة وسائقها".

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واضافت ان "عملية التهريب هذه تأتي خلافا للتعليمات التي تمنع استيراد الدواجن حفاظا على المنتج المحلي، حيث اخفيت اللحوم تحت أكياس تضم حفاظات الاطفال لتمويه وخداع الأجهزة الاستخبارية"، مشيرة الى انه "عند التفتيش تم ضبط اللحوم الممنوعة".

واكدت انه "تمت إحالة الشاحنة والمواد المضبوطة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها".