والد عازفة الكمان لابنته: أنتِ الملكة.. أضفتِ لكربلاء قدسية الحرية والفرح

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2019-08-10 | 11:04
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علق نبيل سعادة، والد عازفة الكمان اللبنانية جويل سعادة، على مشاركة ابنته في افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم في كربلاء.
ونشر سعادة عبر حسابه على "فيسبوك" قائلاً: "أنتِ الملكة.. أناملكِ السحرية عزفت النشيد الوطني العراقي بمناسبة بطولة غرب آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء.. ولم يُعزف النشيد الوطني لأية دولة مستضيفة في العالم من فتاة على آلة الكمان مباشرة من مكان الحدث كما حدث في العراق..! فألهبتِ الملايين بعزفك في كل أنحاء البلاد وخارجها.. الكل صفّق لكِ واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي لتهنئتك!".
وأضاف: "لقد أضفتِ للمدينة قدسية الحرية والفرح. كنتِ الملاك وأنتِ تعزفين النشيد، لقد ملأتِ سماء العراق فرحاً ومحبة وتضامناً.. ودموعاً.. يكفيكِ فخراً العدد الهائل الذي يتابعكِ على انستغرام ويوتيوب.. طفولتكِ كانت لحناً.. وشبابكِ أصبح نغماً.. جميعنا نحبكِ ونفتخر بكِ!".
وأضاف: "لقد أضفتِ للمدينة قدسية الحرية والفرح. كنتِ الملاك وأنتِ تعزفين النشيد، لقد ملأتِ سماء العراق فرحاً ومحبة وتضامناً.. ودموعاً.. يكفيكِ فخراً العدد الهائل الذي يتابعكِ على انستغرام ويوتيوب.. طفولتكِ كانت لحناً.. وشبابكِ أصبح نغماً.. جميعنا نحبكِ ونفتخر بكِ!".
جويل درست عزف الكمان في "الكونسرفتوار الوطني اللبناني" لمدة 10 سنوات، وتجيد عزف الموسيقى بأكثر من لغة، حيث أحيت العديد من الحفلات في مختلف دول العالم.
المحرر: محمد خليل
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