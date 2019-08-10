الملفات الخلافية بين العراق والكويت ستغلق بنهاية العام المقبل

رجح مصدر سياسي، ان الملفات الخلافية بين العراق والكويت ستنتهي بنهاية العام المقبل، فيما اشار الى ان البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة.
وقال المصدر ان "العراق والكويت اتفقا على حسم عدة ملفات مهمة، حيث شُكلت لجان حكومية لرسم خريطة طريق لإنهاء بعض القضايا العالقة"، مرجحاً أن "يتم نهاية العام 2020 المقبل، إغلاق غالبية الملفات الخلافية الرئيسة مع الكويت".
واضاف ان "حقول النفط المشتركة والحدود البحرية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية وإنشاء منطقة حرة بين البلدين تكون غير خاضعة للجمارك ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الانتقال إليها بدون ضوابط، كلها ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة"، لافتا الى ان "البلدين سيشهدان زيارات متبادلة في الفترة المقبلة بهدف إنجاز هذه الاتفاقيات، التي سينهي بعضها خلافات استمرت لعقود طويلة مثل الحدود وحقول النفط المشتركة".
وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، خاصة مع زيارات متبادلة للمسؤولين العراقيين والكويتيين.
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