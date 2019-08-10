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الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يستقر على موعد الانتخابات العامة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - أديس أبابا

السبت 2019/8/10 12:28 م بتوقيت أبوظبي

ناخبون إثيوبيون أمام إحدى اللجان الانتخابية - أرشيفية

أعلن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية) توافق أعضائه على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو/أيار 2020. 

وعقدت اللجنة التنفيذية سلسلة اجتماعات، استمرت لمدة يومين ناقشت خلاله الوضع الداخلي للائتلاف، إضافة إلى مختلف القضايا الراهنة في إثيوبيا، بحسب بيان صادر عنه.

وأنهى موقف الائتلاف الحاكم حالة الغموض التي ظلت تكتنف موقف الأحزاب الأربعة حول موعد الانتخابات البرلمانية، وبدد مزاعم بشأن خلافات بين أبرز مؤسسيه وهما حزبا جبهة تحرير تجراي والأمهرة الديمقراطي.

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وتتكون اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم من 36 عضوا، بواقع 9 أعضاء من كل حزب، وهي أعلى هيئة تنفيذية بعد مجلسه المكون من 180 عضوا.

ويتشكل الائتلاف الحاكم من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبي "الأورومو الديمقراطي والأمهرة الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.

وناقشت اللجنة التنفيذية مطالب قومية "السيداما" إحدى القبائل الكبرى بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا بالانفصال وتكوين إقليم جديد لها، بجانب مسألة المضي قدمًا في إمكانية تشكيل حزب قومي موحد يضم الأحزاب الموالية للائتلاف في الأقاليم الإثيوبية الأخرى.

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وأجرى رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من الإصلاحات السياسية منذ وصوله إلى الحكم في العام الماضي، من بينها إنهاء حظر أحزاب سياسية كثيرة والإفراج عن سجناء سياسيين وصحفيين والسماح بعودة جماعات متمردة إلى الوطن.

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