مصالحة لبنانية وارتفاع النفط.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: شيخ قبيلة الهواجر: النظام القطري يعيق مواطنيه عن الحج وتحميه قوات أجنبية، وإيران بأسبوع.. دعوات لخامنئي بالتنحي وخاتمي يهاجم روحاني، وتوتر الإنفاق العسكري يدفع واشنطن لتهديد برلين، ومليشيا الحوثي تعرقل توزيع مساعدات أممية في الحديدة.

كما تتابعون: انتهاء أزمة لبنان بلقاء مصالحة بعد تراجع حزب الله، ترامب يؤكد دعمه حق الأمريكيين في حيازة الأسلحة، والعراق: لن نخفف الأحكام الصادرة بحق الإرهابيين الأجانب، وقصف وإطلاق نار إسرائيلي وسط قطاع غزة.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: اقتصادي تركي: نظام أردوغان عاجز عن الخروج من الأزمة الاقتصادية، ورغم وصفه محادثات التجارة بالإيجابية.. ترامب لن يوقع اتفاقا مع الصين، والنفط يرتفع متجاهلا انخفاض نمو الطلب العالمي.

وإلى الملاعب: محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح نوريتش في انطلاقة البريمييرليج

وفي الفن: جنيفر لوبيز تغني في مصر وسط دعوات مقاطعة.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم السبت 10 أغسطس/آب 2019.

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