مقتل وإصابة 122 شخصا في انفجار خزان للوقود بتنزانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام، السبت، بمقتل 57 شخصا وإصابة 65 آخرين في انفجار خزان للوقود غربي العاصمة التنزانية دار السلام. وأشارت إلى أن الانفجار وقع على بعد نحو 200 كيلومتر غربي العاصمة دار السلام. وقال حسن عباسي المتحدث باسم الحكومة: "لقد شعرنا بالحزن إزاء التقارير التي تفيد بحادث وقع بشاحنة وقود في موروجورو، والتي اشتعلت فيها النيران وأحرقت عدة أشخاص".

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