أكثر من مليوني حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات

بدأ أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم فجر اليوم السبت، التوافد إلى صعيد عرفات الطاهر مقبلين على المناجاة متضرعين الى الله عز وجل فى يوم الحج الاكبر مكثرين من الدعاء طلبا للمغفرة والرحمة.

وتتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

وكان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في منى، أن "المشاريع التي وضعت مع دراسات أولية كلها رفعت للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد للدراسة".

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كذلك شكر الفيصل كل المسؤولين الذين يعملون لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال: "كلنا نعلم ونرى ونسمع كيف يتصرف رجل الأمن مع المواطنين وغير المواطنين، ونرى كيف يتصرف رجل الأمن السعودي في المشاعر المقدسة مع ضيوف الرحمن، إنه شيء يرفع الرأس، ولله الحمد، وشكراً لهم".

يذكر أن قيادة أمن الحج كانت قد أعدت خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة في مشعر منى.