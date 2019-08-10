شكرا لقرائتكم غزل قطري إيراني.. طهران "حامية أمن" والدوحة "حكيمة"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثنى وزير الدفاع الإيراني على "حكمة القيادة القطرية"، حيث شهدت العلاقات بين الدوحة وطهران تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.

فإيران وقطر وقّعتا في أكتوبر 2015 اتفاقاً لـ"مكافحة الإرهاب"، شمل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة. كما تشترك إيران وقطر بحقل غاز مساحته 9700 كيلومتر مربّع.

وثمة مساعٍ قطرية – إيرانية حثيثة لتعزيز وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.

وقد أكد وزير الدفاع القطري خالد العطية هذه المساعي، خلال اتصال مع نظيره الإيراني أمير حاتمي، حيث أكد أهمية تعزيز وتطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات.

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وقال العطية لنظيره الإيراني إن الدوحة تعتبر إيران لاعباً رئيساً في أمن واستقرار المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

من جهته، أثنى وزير الدفاع الإيراني على ما سماها "حكمة القيادة القطرية"، ودعا نظيره القطري إلى زيارة طهران.

وكانت الدوحة قدمت تسهيلات لطهران من أجل بناء ميناء خاص للسفن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي.

ويعتبر حقل الغاز المشترك بين قطر وإيران أهم ما يربط البلدين اقتصادياً، فمساحة هذا الحقل 9700 كيلومتر مربع، تمتلك قطر 6000 كيلومتر مربع منه، وإيران 3700 كيلومتر مربع.

ووفق مراقبين، فإن قطر تنسج علاقات مميزة ومتطورة مع إيران رغم الإجماع الدولي على رفض سياسة إيران العدائية وسعيها للسيطرة.