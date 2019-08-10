وزراء البيئة والصناعة والتربية والشباب والنازحين دخلوا مجلس الوزراء

دخل وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ ووزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​ سويا الى ​قصر بعبدا​ لحضور جلسة ​مجلس الوزراء​، وردا على سؤال عن امكانية حصول مصافحة مع وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، رد شهيب مبتسما: "صباح الخير". بدوره، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لم يجب على اسئلة الصحافيين حول امكانية حصول المصافحة مع وزيري الاشتراكي. ووصل وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، الذي يحتفل بزفاف ابنه، اليوم للمشاركة في الجلسة، وقال: "بين عرس ولدي وعرس الوطن فضلت المشاركة بعرس الوطن". وقال وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ محمد فنيش: "مبروك للجميع الصلحة وهي جيدة للكل".

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