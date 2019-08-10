توقيف مروج مخدرات وزوجته بتهمة بترويج المخدرات في منطقة المعاملتين

اشارت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان الى انه في إطار العمل على ملاحقة مروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن قيام المطلوب للقضاء: ح. ي. (مواليد عام 1980، لبناني) بترويج المخدرات في منطقة المعاملتين.
ولفتت الى انه بتاريخ 7/8/2019، كمنت له قوة من هذا المكتب بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في المحلة المذكورة، وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "نيسان" لون فضي، وضُبط بحوزته /15/ ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين، وكيس نايلون يحتوي مادة باز الكوكايين. وقد جرى توقيف سائق السيارة، وهو: م. ن. (مواليد عام 1965، سوري).
كما داهمت القوة منزل المروج الكائن في محلة عرمون، وأوقفت زوجته التي تبين انها كانت تعاونه في عمليات الترويج، وتدعى: ز. ش. (مواليد عام 1989، لبنانية) وبتفتيش مكان اقامته، عثر على كمية من حشيشة الكيف و /20/ حبة نوع "Xanax"، وعدد من العلب البلاستيكية المعدة لتقسيم المخدرات. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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