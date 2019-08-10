توقيف مروج مخدرات وزوجته بتهمة بترويج المخدرات في منطقة المعاملتين

اشارت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان الى انه في إطار العمل على ملاحقة مروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ عن قيام المطلوب للقضاء: ح. ي. (مواليد عام 1980، لبناني) بترويج المخدرات في منطقة ​المعاملتين​.

ولفتت الى انه بتاريخ 7/8/2019، كمنت له قوة من هذا المكتب بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في المحلة المذكورة، وتمكنت من توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدرات على متن ​سيارة​ نوع "نيسان" لون فضي، وضُبط بحوزته /15/ ظرفاً بداخلها مادة ​الكوكايين​، وكيس نايلون يحتوي مادة باز الكوكايين. وقد جرى توقيف سائق السيارة، وهو: م. ن. (مواليد عام 1965، سوري).

كما داهمت القوة منزل المروج الكائن في محلة ​عرمون​، وأوقفت زوجته التي تبين انها كانت تعاونه في عمليات الترويج، وتدعى: ز. ش. (مواليد عام 1989، لبنانية) وبتفتيش مكان اقامته، عثر على كمية من ​حشيشة الكيف​ و /20/ حبة نوع "Xanax"، وعدد من العلب البلاستيكية المعدة لتقسيم المخدرات. التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص.