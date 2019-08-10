النشرة: بدء جمع النفايات من الشوارع الرئيسية والاحياء الشعبية في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الشركة المتعهدة جمع ​النفايات​ في ​مدينة صيدا​ ومنطقتها، بدأت بجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والاحياء الشعبية في المدينة، ايذانا بانتهاء ازمة النفايات، وذلك بعدما استأنف عمال معمل صيدا عملها بعد ​اضراب​ لمدة ثلاثة ايام احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وكان رئيس ​بلدية صيدا​ قد زار ادارة المعمل والتقى ​العمال​ ودعاهم الى استئناف العمل على وعد ان يتم صرف المستحقات المالية في غضون أسبوعين بعد عطلة ​عيد الاضحى​ المبارك، في وقت لوح فيه "​التنظيم الشعبي الناصري​" بجمع النفايات ورميهاعند مدخل المعمل عنوة.