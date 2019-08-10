النشرة: بدء جمع النفايات من الشوارع الرئيسية والاحياء الشعبية في صيدا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الشركة المتعهدة جمع النفايات في مدينة صيدا ومنطقتها، بدأت بجمع النفايات من الشوارع الرئيسية والاحياء الشعبية في المدينة، ايذانا بانتهاء ازمة النفايات، وذلك بعدما استأنف عمال معمل صيدا عملها بعد اضراب لمدة ثلاثة ايام احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.
وكان رئيس بلدية صيدا قد زار ادارة المعمل والتقى العمال ودعاهم الى استئناف العمل على وعد ان يتم صرف المستحقات المالية في غضون أسبوعين بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، في وقت لوح فيه "التنظيم الشعبي الناصري" بجمع النفايات ورميهاعند مدخل المعمل عنوة.
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