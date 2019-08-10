اشار وزير الخارجية جبران باسيل الى ان الحدث في البساتين نتج عنه غليان كان يمكن ان يؤدي الى فتنة تجنبناها، والى تعطيل مجلس الوزراء تخطيناه، وما حققه لقاء بعبدا هو ازالة هذه العوارض الجانبية واستكمال المسار القضائي الى النهاية وهذا المهم والى انتصار منطق الدولة بقيادة رئيس الجمهورية وهذا الاهم".
واشار باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه في الحقيقة حقق اللقاء امور اكثر من ذلك، نمتنع عن ذكرها ونتركها لحينها، فالى الموعد المقبل للعمل المنتج في الحكومة والى اللقاء المقبل مع اهلنا في الجبل.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: ما حققه لقاء بعبدا هو استكمال المسار القضائي الى النهاية وهذا المهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.