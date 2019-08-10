باسيل: ما حققه لقاء بعبدا هو استكمال المسار القضائي الى النهاية وهذا المهم

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ان الحدث في البساتين نتج عنه غليان كان يمكن ان يؤدي الى فتنة تجنبناها، والى تعطيل ​مجلس الوزراء​ تخطيناه، وما حققه لقاء ​بعبدا​ هو ازالة هذه العوارض الجانبية واستكمال المسار القضائي الى النهاية وهذا المهم والى انتصار منطق الدولة بقيادة ​رئيس الجمهورية​ وهذا الاهم".

واشار باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه في الحقيقة حقق اللقاء امور اكثر من ذلك، نمتنع عن ذكرها ونتركها لحينها، فالى الموعد المقبل للعمل المنتج في ​الحكومة​ والى اللقاء المقبل مع اهلنا في الجبل.