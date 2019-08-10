lbc: لقاء بين الرئيس عون والوزير صالح الغريب عُقد قبل جلسة الحكومة

افادت معلومات لقناة الـ "lbc" بأن "​الرئيس ميشال عون​ عقد اجتماعا مع وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ قبل البدء بجلسة ​مجلس الوزراء​".

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