بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا بغياب باسيل

التأم ​مجلس الوزراء​ في جلسته العادية عند الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، في ​القصر الجمهوري​ - ​بعبدا​، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، وحضور رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وجميع الوزراء ما عدا الوزير جبران باسيل الذي غاب لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها لاسيما وان الدعوة الى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال جلسة الثاني من تموز التي لم تنعقد، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في اخر المستجدات.