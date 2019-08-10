الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: في اجتماع الأمس اعدنا الأمور الى طبيعتها

أشار رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في مستهل جلسة ​مجلس الوزراء​ الى انه "وقع منذ فترة حادث مؤسف في ​قبرشمون​ أثّر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس اعدنا الأمور الى طبيعتها"، مؤكدا انه "تمّت معالجة تداعيات حادث قبرشمون على ثلاثة مسارات، سياسياً اكتملت باجتماع الأمس، قضائياً هي بعهدة ​القضاء​ وسيكمل عمله وفقاً للقوانين المرعية الاجراء وسترفع النتائج الى مجلس الوزراء، اما أمنياً ف​القوى الأمنية​ تتولى تطبيق الخطة الموضوعة لهذا الشأن".

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