ترحيب سعودي بدعوى البوقري امام محكمة ستراسبورغ بقضية خاشقجي

اشارت وسائل اعلام سعودية الى ان الدعوى التي رفعها البوقري امام المحكمة الاوروبية ل​حقوق الانسان​ في ​ستراسبورغ​ في فرنسا ضد وسائل اعلامية اساءت الى المملكة وشعبها على خلفية مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​ لاقت ترحيباً في ​السعودية​.

ولفتت الى الدعوات التي حصلت لمواصلة خطوته التي لا يسعى صاحبها الى أي هدف سوى تحصين صورة الانسان السعودي في الخارج ووقف تعرضه لأي مضايقات، والحصول على اعتذار من السلطات المعنية في ​تركيا​ وقطر دون طمس قضية خاشقجي.

ولفت الخبير التربوي التربوي عادل محمد العمري الى ان "ما قام به البوقري يمثل صوت 30 مليون مواطن في السعودية، وهي خطوة جريئة لم يسبقه اليها أحد في مقاضاة الإعلام القطري والتركي. ونتطلع في الميدان التربوي والأكاديمي الى مثل تلك المبادرات الجريئة". وأمل ان يتمكن من كشف ضلالات وسائل اعلامية وفسادها تستهدف السعودية.

بدوره، اشار الإعلامي والفنان صالح بن عبدالله آلبشبيشي الى ان"دعوى البوقري الدولية تفضح مخططات أنظمة اساءت للمملكة وفضح مخططات تستهدف شعبها. ويبقى ان خطوة البوقري ودعواه تدلان على مدى ما يحمله هذا الرجل المواطن لبلاده من إخلاص وحب وإحساسه بالمسؤوليه كما هو حال كل محب لهذا الوطن ولا نزايد على وطنية أحد".

واكد الشيخ بدر بن فيحان بن خثيله المقاطي العتيبي "تأييده دعوة البوقري ضد الإعلام القطري والتركي لفضح اعلام الكذب والتضليل".