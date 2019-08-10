رجل يطعن أربعة أشخاص بمستشفى في اليابان

طعن رجل بسكين ثلاثة أفراد من طاقم التمريض بالإضافة إلى شرطي في ​مستشفى​ بغرب ​اليابان​. وقالت ​الشرطة اليابانية​ إن أعضاء هيئة التمريض تعرضوا للطعن في الصدر و​البطن​ ولكن جروحهم غير خطيرة وأضافت أن الشرطي أصيب أيضا في ذراعه اليسرى. واعتقلت الشرطة رجلا يبلغ عمره 45 عاما طعن أحد أفراد هيئة التمريض ولاذ بالفرار. وأصيب الشخصان الآخران والشرطي أثناء محاولتهم اعتقال الجاني.

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