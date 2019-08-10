خامنئي: ستشتدّ إرادتنا كلّما ضيّقوا الخناق علينا

اعتبر المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ​ايران​ السيد علي خامنئي أن "الخدعة المتمثلة في ​صفقة القرن​، والتي یجري التمهید لها من قبل أميرکا الظالمة وأعوانها الخونة، تشکل جریمة لیس بحق الشعب الفلسطیني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري قاطبة"، مؤكدا ان "ما يمارسه الأعداء اليوم ضدّ ايران والأمّة الإسلامية يشكّل أنفاس عدائهم الأخيرة، وستشتدّ إرادتنا كلّما ضيّقوا الخناق علينا، ومهما صعّدوا في خطواتهم ضدّنا سنزداد قوّة، ومهما اشتدّ غضبهم تجاه تمسّكنا بمفاهيمنا ومعارفنا القرآنيّة سوف نزداد بفضل الله تمسّكاً بالقرآن الكريم".

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