أميركا تهدد ألمانيا ما لم تزد الإنفاق العسكري

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عنصر من القوات الأميركية في ألمانيا. أرشيفية
قال مبعوث للرئيس الأميركي دونالد ترامب ي إن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.
وتشير تصريحات ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، إلى نفاد صبر ترامب بسبب تقاعس ميركل عن زيادة الإنفاق العسكري إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.
وقال غرينيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأميركيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (من الميزانية) على البرامج المحلية".
وتتوقع خطط ألمانيا المالية ارتفاع ميزانية الدفاع لثاني أكبر عضو في حلف شمال الأطلسي إلى 1.37 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل قبل أن تنخفض إلى 1.24 في المئة في عام 2023.
ورفعت دول في شرق أوروبا مثل بولندا ولاتفيا، إنفاقها العسكري إلى الاثنين في المئة المستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خوفا من روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. وأثنى ترامب على ذلك ودعا ألمانيا للقيام بالشيء نفسه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.