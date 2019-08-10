عاصفة جدل بسبب صورة لترامب وميلانيا في موقع المذبحة

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وأصبحت صورة ترامب، وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويرفع إبهامه، في الوقت الذي كانت زوجته ميلانيا تحتضن الرضيع، مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
والتقطت الصورة يوم الأربعاء في مركز إل باسو الطبي الجامعي، أثناء زيارة ترامب لتلك المدينة الحدودية بغرب تكساس مع مسعفين وأطباء وأشخاص نجوا من تلك الجريمة التي وقعت يوم السبت في متجر لوول مارت.
وسافر الرئيس وزوجته في وقت سابق من ذلك اليوم إلى دايتون بولاية أوهايو في زيارة مماثلة لمستشفى من أجل المواساة في أعقاب جريمة إطلاق نار عشوائي دامية بعد 13 ساعة فقط من جريمة إل باسو.
وأدت الجريمتان معا إلى سقوط 32 قتيلا من بينهم المسلح الذي ارتكب مذبحة دايتون.
وتفادي ترامب الصحافة خلال زيارتيه للمستشفيين واللتين لم يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتهما، ولكن البيت الأبيض بث فيما بعد شريطا مصورا قصيرا للزيارتين.
ونشرت السيدة الأولى أيضا عدة صور على تويتر للزيارة، من بينها صورة ظهرت فيها وهي تقف أمام شعار لمركز إل باسو الطبي الجامعي محتضنة رضيعا عمره شهران قُتل والداه في هجوم وول مارت أثناء حمايتهما له من الرصاص وفقا لما قالته تقارير.
ووقف ترامب بجوار السيدة الأولى مبتسما ورافعا إبهامه. ووقف على الطرفين عمة وعم الطفل الذي كان مبتسما أيضا، ووضع ذراعه على كتف ترامب أثناء وقوف الأربعة لالتقاط الصورة.
ورأي كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي الصورة، على أنها إظهار لعدم تعاطف أو احترام الرئيس لوقار هذه المناسبة.
وقال جريج بينيلو عضو الحزب الديمقراطي على تويتر ردا على هذه الصورة " طفل أُخذ من بيته وأُجبر على أن يصبح وسيلة دعم في صورة تذكارية لنفس الوحش الذي قتلت كراهيته والديه".
وقال عم الطفل، الذي وصف نفسه وأخاه القتيل بأنهما من أنصار ترامب، لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن زيارة الرئيس واسته، ونفى أن ترامب كان هناك "لتحقيق أي نوع من الدعاية السياسية".
وقال إنه اختار أخذ ابن أخيه اليتيم للمستشفى للقاء ترامب وأضاف أن آخرين سيسوا مأساة أسرته.
وأصيب الطفل بكسر في إصبعين خلال إطلاق النار ولكن الأطباء سمحوا له بالخروج من المستشفى فيما بعد.
ميلانيا ترامب تتعرض لسخرية كبيرة بسبب هذا البنطال
ليالينا
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فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت
كم هو مزعج منظر الأسلاك الكهربائية الفوضوية والتي تشكل كابوس لسيدة المنزل (وسيد المنزل) وكم مرة طُلِب من سيد المنزل للقيام بترتيب هذه الفوضى والجواب يكون غداً ان شاء الله؟ اليوم أصبحت هذه الظاهرة المزعجة مشكلة الماضي بفضل خدمةUnwiredCrew Jumbo المتميزة. وقد قام فريق القيادي بطلب هذه الخدمة. فهيا بنا نتعرف بالتفاصيل عن خدمةUnwiredCrew Jumbo. قمنا بطلب خدمة UnwiredCrew Jumbo لتنظيم الأسلاك الكهربائية لعدة أجهزة منزلية (التلفاز والـ X BOX وجهاز Du وجهاز مزود خدمة الإنترنت و أجهرة أخرى). سنبدء بعرض صور (قبل وبعد) فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 1 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 2 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 2 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 2 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 3 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 3 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 3 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 4 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 4 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 4 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 5 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 5 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 5 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 6 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 6 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 6 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 7 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 7 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 7 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 8 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 8 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 8 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 9 layalina 1 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 9 فوضِة الأسلاك الكهربائية: كابوس البيت 9 1/9 معلومات حول ( UnwiredCrew) ما الهدف من فكرة تأسيس ؟(Jumbo UnwiredCrew)؟ يتجه العملاء في المنازل حالي الأجهزة الذكية المتصلة من ً بدلً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنفصلة، ما من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الحياة، حيث تغيرت سرعات الشبكات وتغيرت الطريقة التي يشاهد بها الناس التلفاز، ويستمع ون فيها إلى كما ساهمت التقنيات الذكية بتغيارت ملموسة في أساليب المحافظة على أمن المنازل، والتحكم بالمناخ داخل المنزل، ،الموسيقى والأطفال، وحتى الحيوانات الأليفة، حيث أصبح كل ذلك ل ،ومتابعة الوضع الصحي ا من خلا ً ممكن الهاتف الذكي. وبالطبع فإن الأجهزة الذكية تزداد تطوراً، يوماً بعد يومً ويأتي هذا التطور مصحوباً بتعقيدات متازيدة في التحكم بهذه التقنيات والًستفادة منها .وترتبط معظم هذه الأجهزة ببعضها البعض وتحتاج إلى نطاق ترددي كبير يتطلب تحسين استخدام الشبكة بالإضافة إلى المحافظة على أمن الشبكات. ولذلك؛ فإن متطلبات الخدمة المنزلية والإعدادات الخالية من المتاعب وطرق تشغيل الشبكة المتنامية من الأجهزة الذكية بحاجة إلى المعالجة الآن .تمتلك "جمبو" خبارت طويلة في مجال والمنازل الذكية والحلول وتوظف الشركة هذه الخبارت من أجل دعم العملاء وتوفر خدمات نوعية . ونهدف لأن تكون هذه المبادرة ذات قيمة ،المكتبية كبيرة في عملية التحول نحو المنازل الذكية والحصول على أحدث التقنيات والترقيات التكنولوجية من "جمبو". ما هي الخدمات التي يقدمها الفريق؟ يحرص الفريق على تقديم مجموعة واسعة من الحلول لجميع الأدوات والحلول الإلكترونية. ومن بين هذه الأنظمة أتمتة المنزل وحلول البث، والأمن الرقمي، وحلول الشبكات واستشاارت البنية التحتية السمعية / البصرية الذكية وخدمات التركيب. وتلتزم "جمبو" تجاه تقديم الحلول التي تتلائم مع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. كيف يسعى الفريق لتحقيق تلك الأهداف؟ يتألف الفريق من كوكبة من المحترفين والمتمرسين والمؤهلين في مجال التكنولوجيا لأداء وتنفيذ الأعمال والمهام على أكمل وجه؛ إذ ينصب تركيزهم الأساسي على تقديم تجربة ذكية وممتعة للعميل في ظل ضمان تسليط الضوء على قيمة التكنولوجيا والًستثمار. ومن أجل تنفيذ هذا الأمر بنجاح، يتم تحديد أفضل المنتجات المناسبة وشرحها بالتفصيل من قبل الفريق؛ كما يتم التعامل مع استفساارت العميل أو أي تشويش ومخاوف حول طرق التشغيل و الًستخدام بكل احتارفية. وبمجرد اكتماله؛ سيعمل الفريق فوراً على معالجة أي مشاكل قد يواجهها العميل بشأن المنتج .بالإضافة إلى ذلك، يحرص الفريق على التواصل معه لإطلاعه على أي تحديثات وترقيات ممكنة. . كيف تنسجم فكرة تشكيل الفريق مع خطط التحول الذكي في دبي والإماارت؟ تتماشى أهداف الفريق مع أجندة دولة الإماارت العربية المتحدة، لا سيما في مجال خطط التحول الذكي في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تكون جزاً لا يتجزأ من التحول إلى المنازل الذكية. وتتطلب التعقيدات المتازيدة للمنتجات إلى فريق محترف مدرب للمساعدة في تغيير أفضل طريقة ممكنة. ومع تغير ديناميكيات المستهلك حولنا، تتغير أيضاً متطلبات الخدمة والجودة وتتحسن بمرور الوقت. ما نوع التدريب الذي يتلقاه الفريق لتوفير خدماته؟ يتلقى الفريق تدريبات مكثفة على المنتجات ويتم تحديثه على أي تقنية جديدة يتم طرحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الفريق على كيفية تحليل وفهم احتياجات العملاء وكيفية اختيار المنتجات الأكثر ملاءمة لكل عميل. ما أهمية ابتكار مبادارت جديدة في دعم أعمال الشركات في الإماارت بأريكم؟ تقود هذه المبادرات الجديدة التغيير؛ كما توفر للشركات مجالًت للاستثمار فضلاً عن خطط التوسع في الخدمات الجديدة التي تتطور يومياً. . وبالنظر إلى المستقبل، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز رؤية الشركات وتزيد معايير الثقة في اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحسين نوعية معيشة العملاء في البلاد. ما أهمية الابتكار وإطلاق مبادرات جديدة بالنسبة لجمبو؟ يعد الإبتكار في الأعمال مفتاح النجاح لدى "جمبو" على مر السنوات. وتنتهج الشركة رؤية مستقبلية تجلى ذلك في المبادارت الجديدة التي تتماشى مع الرؤية المستقبلية لدولة الإماارت العربية المتحدة؛ ومن بين هذه المبادارت، Jumbo UnwiredCrew و الطباعة ثلاثية الأبعاد. تحرص الشركة على تعزيز مستويات التطور في ظل النمو المزدهر للدولة المبتكرة قيمة نوعية للعملاء في المستقبل. كم عدد أعضاء الفريق وكم زيارة يقوم بها الفريق؟ يعمل لدينا أكثر من 300 مهندس داخل الشركة وفي المواقع، من بينهم فريق Jumbo UnwiredCrew المتخصص في حلول المنازل الذكية... ولدينا حالياً 9 مركبات و18 فني متخصص. ويوفر الفريق خدماته في إمارتي دبي وأبوظبي. ونسعى إلى تعزيز عمليات الفريق لتشمل الإماارت الشمالية. ويتمم الفريق في المتوسط من 70 إلى 80 طلب في الأسبوع. ما هي أهم خطط هذا الفريق للعام المقبل؟ نخطط لتوسعة نطاق خدماتنا لتشمل الإماارت الشمالية، كما نسعى إلى زيادة عدد مركباتنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نخطط لتعزيز خدماتنا للبيوت الذكية لتشمل منتجات الألعاب، ودايسون، وتنقية الهواء، والإضاءة الذكية، ومنتجات جديدة لأتمتة المنازل. تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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اللقطات الأولى من حفل خطوبة محمد الشرنوبي!
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تداول عشاق النجم المصري الشاب محمد الشرنوبي مقطع فيديو من حفل خطوبته، والذي أقيم مؤخراً بشكل سري، حيث كان يجلس برفقة أسرته وأسرة عروسه قبل لحظات من قراءة الفاتحة في أجواء يغلفها الود والمرح. صور وفيديو تعرفكم على محمد الشرنوبي: والده ملحن كبير وأخته خريجة أراب أيدول ويمتلك صوت رائع layalina 1 صور وفيديو تعرفكم على محمد الشرنوبي: والده ملحن كبير وأخته خريجة أراب أيدول ويمتلك صوت رائع شاهدي أيضاً: صور وفيديو تعرفكم على محمد الشرنوبي: والده ملحن كبير وأخته خريجة أراب أيدول ويمتلك صوت رائع وعروس محمد الشرنوبي هي الشابة الحسناء سارة الطباخ المالكة لشركة Earth Production، والتي ولت إنتاج أول ألبومات النجم متعدد المواهب، كما أنها مسؤولة عن إدارة أعماله، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية، خاصة بعد أن شوهدا معاً في عدة مناسبات فنية عامة. وعروس محمد الشرنوبي هي الشابة الحسناء سارة الطباخ المالكة لشركة Earth Production، والتي ولت إنتاج أول ألبومات النجم متعدد المواهب، كما أنها مسؤولة عن إدارة أعماله، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية، خاصة بعد أن شوهدا معاً في عدة مناسبات فنية عامة. layalina 1 وعروس محمد الشرنوبي هي الشابة الحسناء سارة الطباخ المالكة لشركة Earth Production، والتي ولت إنتاج أول ألبومات النجم متعدد المواهب، كما أنها مسؤولة عن إدارة أعماله، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية، خاصة بعد أن شوهدا معاً في عدة مناسبات فنية عامة. مقطع الفيديو المتداول نشرته سارة الطباخ بنفسها عبر حسابها على "انستقرام" لكنها لم تظهر فيه لأنها كانت هي من تقوم بالتصوير، علماً بأن شائعات علاقتهما العاطفية قد بدأت عام 2018، لكنهما لم يؤكدا أبداً إلى أن تمت خطوبتهما المفاجئة. المزيد: صور: الخطوبة والزواج في عام واحد مشاهير تزوجوا بسرعة أحدهم خلال 3 أيام صور: نجمات عرب اخترن الزواج من رجال أعمال.. رقم 16 زوجها سرق أموالها صور: أكبرهم لديه 76 عام.. نجوم ونجمات عرب تزوجوا وهم كبار في السن نجوم واجهوا رفض أهاليهم لزيجاتهم: بعضهم انتهت علاقاتهم بالطلاق! تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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فيديو محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة.. وماذا قال عن إنجازه العالمي؟
عبر حسابه على إنستجرام، قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة بابا، والتي قام مؤخرًا بتصويرها بطريقة الفيديو كليب. وقال رمضان أن كليب الأغنية الجديدة بابا سيتم نشره كاملًا خلال أيام قليلة. تركي آل الشيخ يُعلن عن مفاجأة بالتعاون مع محمد رمضان للسعوديين layalina 1 تركي آل الشيخ يُعلن عن مفاجأة بالتعاون مع محمد رمضان للسعوديين شاهد أيضاً: تركي آل الشيخ يُعلن عن مفاجأة بالتعاون مع محمد رمضان للسعوديين ولم يكن هذا هو الخبر الوحيد الذي أعلنه محمد رمضان لجمهوره، حيث نشر أيضًا عبر إنستجرام صورة لترتيب قنوات اليوتيوب العالمية حاليًا، حيث احتلت قناته الرسمية مركزًا متقدمًا على مستوى العالم. وكتب رمضان تعليقًا على الصورة: "الفضل لربنا أولًا ثم لجمهوري الغالي.. قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم من بداية عام 2019 وترتيبها الآن 47" فيديو محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة.. وماذا قال عن إنجازه العالمي؟ layalina 1 فيديو محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة.. وماذا قال عن إنجازه العالمي؟ وفي سياق منفصل، فإن الفنان المصري محمد رمضان ينتظر صدور فيلمه الجديد الكنز 2 خلال موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل. فيديو: أحمد السقا يُعلق على منافسة مسلسل زلزال لمحمد رمضان له layalina 1 فيديو: أحمد السقا يُعلق على منافسة مسلسل زلزال لمحمد رمضان له شاهد أيضاً: فيديو: أحمد السقا يُعلق على منافسة مسلسل زلزال لمحمد رمضان له جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل زلزال، الذي شاركه بطولته كلا من ماجد المصري وحلا شيحة، بالإضافة إلى إعلان لصالح شركة اتصالات مصرية، شاركه بطولته النجم العالمي فان دام. تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا المزيد: الجمهور يشيد بأخلاق كيانو ريفز: لا يلمس النساء في صوره معهن فيديو: ماذا قال أحمد السقا عن تشابه ولد الغلابة مع Breaking Bad؟ فيديو: ابن محمد نجم يتهم فنان كوميدي شهير بالتسبب في وفاة والده إحراج تامر حبيب بسؤال عن كراهيته لمحمد رمضان وما قاله صدم المذيعة! تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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ميلانيا ترامب تتعرض لسخرية كبيرة بسبب هذا البنطال
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كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة جدل بسبب صورة لترامب وميلانيا في موقع المذبحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.