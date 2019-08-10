حملات مكبرة بالمنوفية على المحال التجارية والمستودعات استعدادًا للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم

حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بالاشتراك مع مباحث التموين، على المخابز والمحال التجارية، وأماكن بيع اللحوم والدواجن، والمطاعم الشهيرة، ومستودعات الغاز.

وأسفرت جهود الحملة التي استمرت 24 ساعة، عن تحرير 107 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 56 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 33 محضر لأصحاب المستودعات، 18 محضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية