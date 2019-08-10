إصابة شخصين في حادث تصادم بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

أصيب شخصين بجروح بالغة، جراء حادث تصادم بين سيارتين على طريق "دمياط - رأس البر" الجديد، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وجرى إخطار قوات الشرطة ووحدة الإسعاف التي انتقلت إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبل مستشفى دمياط التخصصي، كلًا من أحمد درويش، 35 عامًا، وتبين إصابته بكدمات وجروح واشتباه في نزيف بالمخ، وحمدي قدوس 44 عاما، مصابا بكسور وكدمات.

واحتلت دمياط المركز الأول في قائمة المحافظات التي تضم الطرق الأكثر خطورة، بحسب تقرير حكومي، وسط مطالب الأهالي المستمرة بتكثيف التواجد الأمني، فضلًا عن إنارة الطرق ورصفها وتعيين نقاط إسعاف عليها.