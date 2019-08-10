صندوق النقد الدولي: قيمة اليوان الصيني متماشية مع الأسس الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

تمسك صندوق النقد الدولي بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية لكن مسؤولا بالصندوق قال إن صندوق النقد يشجع الصين على أن تنهج سعرا للصرف أكثر مرونة مع تقليل التدخل في سوق العملات.

وقال جيمس دانييل مدير إدارة الصين بصندوق النقد، بحسب وكالة رويترز إن تقييما لسياسات الصين الاقتصادية وجد أن سعر صرف اليوان في 2018 "لم يكن مقوما بأعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقة".

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وتختلف آراء الصندوق بشأن اليوان مع رأي الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، التي أعلنت هذا الأسبوع الصين بلدا "متلاعبا بالعملة" بعد أن سمحت لليوان بأن ينخفض إلى أقل من 7 مقابل الدولار.

ويسعى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للتواصل مع صندوق النقد للمساعدة في "تصحيح" ميزة تجارية غير عادلة من إجراءات بكين بشأن العملة، لكن دانييل امتنع عن الكشف عن رد الصندوق على ذلك الطلب.

وأبلغ دانييل الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "مناقشاتنا مع الخزانة الأمريكية مستمرة حول نطاق واسع من القضايا" مرددا ما جاء في بيان أصدره في وقت سابق متحدث باسم صندوق النقد، بحسب الوكالة.