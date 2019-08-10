تزامنًا مع وقفة عيد الأضحى.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، منذ الساعات الأولى سيولة في حركة السيارات، تزامنا مع إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، انتظامًا بحركة السيارات.

Advertisements

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتشهد الحركة المرورية في المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع انتظاما وفي الاتجاه العكسي للقادمين من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد الطريق الدائري انتظامًا مروريًا بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء وتسارع في حركة السيارات، وأعلى دائري المريوطية للمتجهين من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات.