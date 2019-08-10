مصرع شقيقين غرقًا أثناء السباحة بترعة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقًا، اليوم السبت، أثناء محاولة إنقاذ أحدهما الأخر، بترعة بدائرة مركز البلينا، بسوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول كلاً من الطفل "محمود. م" 10 سنوات وشقيقته الطفلة "سارة" 13 سنة، ويقيمان بناحية الساحل قبلي دائرة المركز متوفيين.

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وقرر خالهما "عبد الرحمن. ش" 40 عامًا، عامل، أنه أثناء قيام الأول بالاستحمام بترعة الساحل أمام منزله، ولعدم إجادته السباحة، استغاث بشقيقته لإنقاذه إلا أنهما غرقا معًا، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضرًا، وتولت النيابة العامة التحقيقات.