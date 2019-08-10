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مقتل 34 عنصراً من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

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 قُتل 34 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان في غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية والأميركية في أجزاء مختلفة من إقليم لوجار الأفغاني، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
وقال بيان من فيلق الرعد 203 إن الغارات الجوية أسفرت أيضاً عن إصابة 4 آخرين على الأقل.
وتابع فيلق الرعد أن الغارات الجوية دمرت مركبة محملة بالمتفجرات والذخائر.

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