صور.. الصين تعلن حالة التأهب القصوى مع وصول الإعصار "ليكيما"

وصل الإعصار "ليكيما" مصحوبا بأمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية إلى ساحل جنوب شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وضربت العاصفة، التي دفعت مكتب الأرصاد الجوية الصيني إلى إصدار تحذير أحمر، وهو أعلى درجات التحذير، مدينة وينلينج بإقليم تشيجيانج، حسبما أفادت صحيفة "تشاينا دايلي" اليومية الرسمية.

وقد تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص قبل وصول العاصفة التي يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مدينتي هانجزو وشنغهاي.

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وفي شنغهاي، تم إغلاق العديد من المقاصد السياحية مثل المتاحف والحدائق، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). كما تم إلغاء العديد من خدمات القطارات فائقة السرعة وأكثر من 100 رحلة جوية.

وقد ضرب الإعصار "ليكيما" بالفعل جنوب اليابان وتايوان، حيث لقي شخص واحد حتفه يوم الجمعة.