كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى ومفقودون بإعصار قوي شرقي الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم، السبت بعد أن ضرب إعصار ليكيما ساحل جنوب شنغهاي في الصين، مما تسبب في هدم منازل وأشجار، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي الصيني.

وقال التقرير إنه في مقاطعة تشجيانغ فقد 16 شخصا آخرين بعد أن ضرب إعصار ليكيما اليابسة في الساعة 1:45 صباحا. وقال إن أكثر من 200 منزل انهارت وتضرر 3200 منزل.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إنه تم إجلاء أكثر من مليون شخص قبل أن تضرب العاصفة. وشمل ذلك 253 ألفا في شنغهاي.

وذكر التلفزيون الحكومي أنه تم إلغاء 2100 رحلة وبعض خدمات القطارات. كما أغلقت السلطات في شنغهاي رحلات القطار فائق السرعة إلى مطار بودونغ الدولي.

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وأصدرت الصين، الجمعة، أعلى تحذير لها للمناطق الساحلية في مقاطعة تشجيانغ قبل هبوب الإعصار القوي الذي جلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية في غضون ساعات.

وكان من المتوقع هطول أمطار غزيرة في تشجيانغ وشانغهاي والمقاطعات المجاورة يوم الجمعة قبل أن يضرب الإعصار ليكيما اليابسة صباح السبت، ثم يضعف مع تحركه شمالا.

وأغلقت أجزاء من شمال تايوان المكاتب وأوقفت الدراسة يوم الجمعة مع مرور العاصفة شمال شرق الجزيرة. وتعرضت المنطقة نفسها لزلزال بلغت قوته 6.0 درجة الخميس، وتسبب في أضرار طفيفة، لكن لم تقع أية وفيات أو إصابات.

ويعد الإنذار الأحمر الذي أصدرته الصين هو الأخطر في نظام الإنذار المكون من أربع درجات، مما دفع السلطات إلى إعداد عمليات الإجلاء وتعليق السفر بالقطار والجوي ومطالبة السفن بالعودة إلى الميناء.

وفي تشجيانغ، تم إلغاء خدمة العبارات وتم إجلاء أكثر من 200 سائح من جزيرة بيجي الشعبية. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن ليكيما ينطلق بسرعة 209 كم في الساعة ويتجه شمالا بسرعة 13 كم في الساعة.