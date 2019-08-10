الـ”بي بي سي” تعتذر عن نسب علامة رفع السبابة لـ”مقاتلي داعش” في فيلم وثائقي

في فيلم وثائقي بثته قناة الـ”بي بي سي”، الأحد الأخير، مسلطة الضوء على النساء اللواتي تركن بلادهن للانضمام إلى “داعش”، وصفت مقدمة برنامج بانوراما، ستيسي دولي، علامة رفع السبابة للتشهد بأنها “تحية خاصة بتنظيم الدولة الإسلامية”.

واضظرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى الاعتذار عن هذا الخطأ، إجرائها تعديلا للمشهد الذي استخدمت فيه المراسلة هذا الوصف، للنساء اللواتي يرفعن سباباتهن للتشهد في الصلاة، ومن المقرر أن يعرض الوثائقي بعد التعديل، يوم الإثنين المقبل على قناة “بي بي سي 1″، تحت عنوان “ستيسي تلتقي عرائس تنظيم الدولة” .

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة، بحسب الـ”بي بي سي”، “لقد وصفنا بشكل خاطئ علامة رفع السبابة لنساء تم تصويرهن في مخيم يسيطر عليه مقاتلون أكراد في شمال سوريا على أنه (تحية خاصة بتنظيم الدولة)”، ومضيفا أنه “في الوقت الذي حاول التنظيم أن يوحي بأنها تحية خاصة به لأغراض دعائية، نرى أنه يتوجب علينا إيضاح أن المسلمين كافة يستخدمون هذه الحركة للدلالة على وحدانية الله”، في محاولة للإشارة إلى المعلومة الصحيحة.

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واختتم حديثه قائلا: “نعتذر عن هذا الخطأ ونؤكد أننا حذفنا هذا المقطع من الفيلم الوثائقي”.

وقد أزيل مقطع الفيديو من قائمة الفيديوهات التي يمكن إعاجة عرضها في البث المباشر “آي بلاير”، كما أزيل من موقع الـ”بي بي سي” على الإنترنت، لإجراء التعديل، بعد أن تم عرضو في أخبار الساعة العاشرة الأحد الأخير، قبل تدارك الخطأ.

يذكر أن مقدمة برنامج بانوراما، ستيسي دولي، ذهبت من أجل إنجاز الفيلم الوثائقي “عرائس تنظيم الدولة”، إلى مخيمات في شمال سوريا، وتحدثت هناك إلى النساء اللواتي تركن بلادهن للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.