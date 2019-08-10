مدرب برشلونة يكشف موقفه من عودة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الإسباني إرنستو فالفيردي، ترك الباب مواربا حول إمكانية مغادرة النجم الكرواتي، إيفان راكيتيتش، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "أنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. نفترض أن يستمر معنا هذا الموسم، لكن تأكدي بنسبة 100% من استمراره، فلا أعرف".

وأضاف "حاليًا هو (راكيتيتش) لاعب لدينا، وأنا أتعامل مع اللاعبين الذي أملكهم، وليس هناك ما يدفعني للتفكير في غير ذلك".

وسُئل فالفيردي عن نيمار، فأجاب "لا نعرف ما سيحدث. أنا لا أفكر بالأمر. أفكر فقط بمباراة نابولي".

وأضاف "سنرى ما سيحدث، تعرفون موقفي مسبقًا، لكن الآن هو يلعب لفريق آخر، وأنا أعمل مع اللاعبين الذين أملكهم".

وشدد فالفيردي "أنا سعيد دائمًا بتشكيلتي.. لديَّ لاعبين عظماء".

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وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي "هو لاعب معنا، وسبق له تحقيق كأس العالم، وعادة ما يُستدعى لمنتخب بلاده".

وواصل "أومتيتي عانى من الإصابة في معظم فترات الموسم الماضي، لكننا نأمل أن يكون أفضل هذا الموسم".

وتابع "سيشهد الموسم الحالي منافسة قوية مع باقي اللاعبين، لقد قدم لينجليت أداءً جيدًا في الموسم الماضي".

ويرى فالفيردي أن قرار رحيل ريكي بويغ، بيد اللاعب والإدارة معًا، موضحًا "قرار رحيله سيتخذه النادي بالتشاور معه".

وختم "إنه لاعب جيد يتمتع بإمكانيات كبيرة، لكني سأحاول اختبار أفضل 11 لاعبًا لتحقيق الفوز".