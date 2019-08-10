اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على خميس مشيط بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تمكنت، السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على خميس مشيط بالسعودية.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

كما نجحت قوات التحالف، الأربعاء، في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران اليمنية باتجاه جازان جنوب المملكة.